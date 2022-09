Aung San Suu Kyi condannata ad altri 3 anni di carcere dalla giunta militare golpista (Di venerdì 2 settembre 2022) Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri tre anni di carcere, da un tribunale della giunta militare della Birmania, per frode elettorale nelle elezioni del 2020, vinte dal suo partito con un ampio ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022)San Suu Kyi è stataadtredi, da un tribunale delladella Birmania, per frode elettorale nelle elezioni del 2020, vinte dal suo partito con un ampio ...

Agenzia_Ansa : Il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi condannata in Birmania ad altri tre anni di carcere per frode elettora… - MandarinaCinese : Certo che il 'Governo' della Birmania se ne inventa ogni giorno una pur di tenere in prigione Aung San Suu Kyi co… - My_Salute : L'ex leader del Myanmar (Birmania), Aung San Suu Kyi, è stata dichiarato colpevole di frode elettorale venerdì e co… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi condannata in Birmania ad altri tre anni di carcere per frode elettorale nel… - DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: Birmania, nuova condanna per Aung San Suu Kyi: 3 anni per frode fiscale -