Attilio Romita lascia il Tg1 | vita stravolta | ecco cosa andrà a fare

(Di venerdì 2 settembre 2022) Dal Tg1 al GfVip. Ora potrebbe arrivare anche, storico mezzobusto del telegiornale Rai. Dopo anni e anni di tv tra notizie e collegamenti, adesso arriva l'intrattenimento., che ha concluso la sua carriera a Bari alla guida della sede regionale, decide di accettare la proposta di Alfonso Signorini (che l'aveva intervistato su Chi lo scorso anno)., impettito e sempre elegante, vorrebbe abbandonare quel personaggio per farsi conoscere dal pubblico sotto una veste diversa. Chi ha lavorato a lungo con lui assicura: "Ha una simpatia travolgente". L'indiscrezione legata al suo arrivo viene pubblicata da Alberto Dandolo sempre su Chi.ha una nuova compagna, che ha ritrovato dopo anni di lontananza: si chiama Mimma. Un'imprenditrice che vive a Bari e che conosceva ...

LadyNews_ : #AttilioRomita è nel cast dei concorrenti del #GrandeFratelloVip 7 - infoitcultura : L’ex volto del Tg1 Attilio Romita va al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Attilio Romita pronto a entrare nella Casa di Cinecittà, le ultime indiscrezioni - infoitcultura : Attilio Romita, l’ex mezzobusto del Tg1 tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip” - infoitcultura : Un nome inaspettato nel cast del Gf Vip: arriva Attilio Romita -

è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 . Lo scoop è del settimanale Oggi. Lo scorso anno l'ex conduttore del TG1 aveva avanzato la sua richiesta al Grande Fratello tramite ...Da www.corriere.itAl Grande Fratello Vip abbiamo visto di tutto e di tutti (attrici, aristocratici o presunti tali, sportivi, modelle), ma un giornalista del Tg1, ancora no. In questa nuova edizione del ...Attilio Romita farà parte del cast di vipponi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip pronto a partire dal prossimo lunedì 19 settembre ...Attilio Romita è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Lo scoop è del settimanale Oggi. Lo scorso anno l'ex conduttore del TG1 aveva ...