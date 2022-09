Atterrare su TikTok a un mese dalle elezioni può spostare voti?

Leggi su agi

(Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - La corsa dei politici ai social non cambierà il risultato delledel 25 settembre ma non è inutile. I veleni, le ironie, i video che riprendono momenti di vita privata, lanciati su, Facebook, Twitter o Instagram, non regaleranno con certezza nuovi consensi ai leader, tuttavia potrebbero incidere. Anche se gli esperti di comunicazione, i sondaggisti, i massmediologi, ricordano il ‘segreto' della presenza sul web: la continuità. “Un politico che interviene sui social a tre settimane dal voto diventa solo un venditore perché non ha sedimentato la propria identità”, dice all'AGI Antonio Noto. “Spesso il modo di comunicare, soprattutto su, è terribile. Peraltro i video valgono di più su Facebook”. Insomma, “servono strategie”, aggiunge il sondaggista. Tanti follower non significano tanti, ...