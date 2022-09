Attentato fallito alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner (Di venerdì 2 settembre 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

ilpost : Un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner - Silvita2121 : RT @angelo_falanga: ???? ARGENTINA. FALLITO ATTENTATO CONTRO CRISTINA KIRCHNER. IN CUSTODIA L'ATTENTATORE BRASILIANO Una moltitudine di pers… - angelo_falanga : ???? ARGENTINA. FALLITO ATTENTATO CONTRO CRISTINA KIRCHNER. IN CUSTODIA L'ATTENTATORE BRASILIANO Una moltitudine di… - danalloydthomas : Fallito l'attentato contro la vice presidente argentina Cristina Fernandez. L'attacco avviene in un momento in cui… - RiccardoScapi : #Attentato fallito nei confronti della vicepresidente argentina Cristina Fernandez de #Kirchner. L’arma non ha spar… -