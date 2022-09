Attentato alla Vicepresidente de Kirchner: la decisione sul campionato! (Di venerdì 2 settembre 2022) Ciò che è successo questa notte a Buenos Aires ha dell’incredibile. Si sa che il mondo sudamericano sia particolare, ma così è troppo. Il fatto è avvenuto nella notte italiana e ha scaturito un’ondata di caos in Argentina. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da Cristina Fernandez de Kirchner, Vicepresidente argentina. Come riportato da La Repubblica, la donna è stata avvicinata da un cittadino brasiliano che le ha puntato la pistola al volto. FOTO: de Kirchner-Attentato-Argentina L’uomo non ha atteso ed ha premuto il grilletto. Fortunatamente per la Vicepresidente, l’arma ha fatto cilecca, nonostante avesse ben cinque colpi nel caricatore. L’aggressore è stato fermato rapidamente ed arrestato. Che sia stata la fortuna o l’inesperienza dell’uomo a salvare la donna poco importa. La ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) Ciò che è successo questa notte a Buenos Aires ha dell’incredibile. Si sa che il mondo sudamericano sia particolare, ma così è troppo. Il fatto è avvenuto nella notte italiana e ha scaturito un’ondata di caos in Argentina. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da Cristina Fernandez deargentina. Come riportato da La Repubblica, la donna è stata avvicinata da un cittadino brasiliano che le ha puntato la pistola al volto. FOTO: de-Argentina L’uomo non ha atteso ed ha premuto il grilletto. Fortunatamente per la, l’arma ha fatto cilecca, nonostante avesse ben cinque colpi nel caricatore. L’aggressore è stato fermato rapidamente ed arrestato. Che sia stata la fortuna o l’inesperienza dell’uomo a salvare la donna poco importa. La ...

