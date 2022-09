Attentato a Cristina Fernandez de Kirchner | una pistola puntata sul quilombo argentino

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il tentativo di omicidio della vicepresidente piomba nel pieno caos politico dopo la richiesta di 12 anni di carcere a suo carico per corruzione. L'aggressore è un 35enne brasiliano filo-nazista, autista di Uber. Laera carica, ma il colpo non è partito. Il presidente Alberto: "Il fatto più grave dal ritorno della democrazia". E il paese si ferma per un giorno