Atletica oggi, Diamond League Bruxelles: orario, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 2 settembre 2022) oggi venerdì 2 settembre (a partire dalle ore 19.15) andrà in scena l’ultima tappa della Diamond League prima delle finali di Zurigo. Il massimo circuito internazionale di Atletica leggera sbarca a Bruxelles (Belgio) per il tradizionale Memorial Van Damme, si preannuncia grande spettacolo con una serie di fuoriclasse desiderosi di fare saltare il banco. Riflettori puntati su Armand Duplantis, che potrebbe tentare un nuovo assalto al record del mondo di salto con l’asta, e sulla velocista giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. LA DIRETTA LIVE DELLA Diamond League DI Atletica DI oggi DALLE 19.00 Ci saranno anche cinque italiani: Elena Vallortigara, bronzo mondiale di salto in alto, incrocerà l’iridata ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)venerdì 2 settembre (a partire dalle ore 19.15) andrà in scena l’ultima tappa dellaprima delle finali di Zurigo. Il massimo circuito internazionale dileggera sbarca a(Belgio) per il tradizionale Memorial Van Damme, si preannuncia grande spettacolo con una serie di fuoriclasse desiderosi di fare saltare il banco. Riflettori puntati su Armand Duplantis, che potrebbe tentare un nuovo assalto al record del mondo di salto con l’asta, e sulla velocista giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. LA DIRETTA LIVE DELLADIDIDALLE 19.00 Ci saranno anche cinque: Elena Vallorti, bronzo mondiale di salto in alto, incrocerà l’iridata ...

