Atletica | Larissa Iapichino terza in Diamond League Desalu e Vallortigara sottotono | Sabatini si ritira

(Di venerdì 2 settembre 2022) Cinque italiani erano in gara a Bruxelles (Belgio) dove è andata in gara l’ultima tappa dellaprima delle Finali di Zurigo. Non c’è stata grande gloria per gli italiani in gara.è la migliore azzurra con il terzo posto nel salto in lungo: 6.52 metri di personalità all’ultimo tentativo dopo i due nulli iniziali e poi 6.49, 6.48, 6.46. A vincere è stata la favorita nigeriana Ese Brume (6.60) davanti alla statunitense Quanesha Burks (6.54). Elenanon riesce a decollare dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali. L’azzurra compie un ulteriore passo indietro dopo la deludente finale agli Europei e si arena a 1.91 metri, dopo che aveva superato 1.84 alla seconda e 1.88 alla prima. Settimo posto per la veneta, qualificata comunque alle finali, nella ...

Tanti i grandi interpreti dell'mondiale presenti in Belgio, tra questi anche cinque ... Elena Vallortigara , nel salto in alto,Iapichino , nel lungo, e Gaia Sabbatini , nei 1500. Tra ...Sono però rigida sullo studio e sullo sport.' E suin particolare: 'Le ho dato un consiglio,... Ora però non me ne chiede più di consigli.' Fiona May/ "Lo Ius soli nell'c'è già: siamo ...È il terzo posto di Larissa Iapichino il miglior piazzamento azzurro nella serata di Bruxelles, al Memorial Van Damme, penultima tappa della Wanda Diamond League. La ventenne saltatrice, in una gara c ...A Bruxelles in gara Elena Vallortigara (alto), Fausto Desalu (200), Larissa Iapichino (lungo), Tobia Bocchi (triplo) e Gaia Sabbatini (1500) nella penultima tappa della Wanda Diamond League. Diretta t ...