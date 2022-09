Atletica | Diamond League Bruxelles 2022 stasera in tv | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere intv e streaing la tappa didi. Ultimo appuntamento prima delle finali di Zurigo, per cui gli atleti vanno a caccia del pass. Saranno cinque gli italiani impegnati: si tratta di Elena Vallortigara (salto in alto), Larissa Iapichino (salto in lungo), Tobia Bocchi (salto triplo), Fausto Desalu (200 metri) e Gaia Sabbatini (1500 metri). L’appuntamento con il via alle competizioni sarà, venerdì 2 settembre, dalle ore 20:00 con latv affidata in chiaro su Rai 3, oppure su satellite su Sky Sport Arena, oltre che insu Raiplay, Sky Go e NowTv. SportFace.