Atletica, 10 km strada: sabato 3 settembre al via i Campionati italiani a Castelfranco Veneto (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella giornata di sabato 3 settembre, a Castelfranco Veneto (Treviso) andranno in scena i Campionati italiani dei 10 km su strada. Il campione in carica Iliass Aouani sarà tra i protagonisti della gara maschile, dove saranno ai nastri di partenza anche Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli. Nel femminile, invece, occhi puntati su Sofiia Yaremchuk, chiamata a vedersela con Rebecca Lonedo e Giovanna Selva su tutti. Infine, spazio anche alle gare juniores e allievi, con Stefano Benzoni, tricolore dei 5000 metri, grande favorito. A contendergli la vittoria Elia Mattio e Matteo Bardea. Nel femminile, invece, l'osservata speciale è Axelle Vicari, tallonata da Greta Settino ed Adele Roatta. SportFace.

