Aston Villa-Manchester City – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Manchester City cercherà di tornare in vetta alla classifica della Premier League – almeno per 24 ore – quando sabato 3 settembre sera affronterà l’Aston Villa. I campioni hanno rifilato sei sconfitte al Nottingham Forest nel turno infrasettimanale, mentre la squadra di Steven Gerrard ha ceduto per 2-1 all’Arsenal, già in testa alla classifica. Il calcio di inizio di Aston Villa-Manchester City è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Aston Villa-Manchester City: a che punto sono le due squadre Aston Villa Steven Gerrard può consolarsi con il fatto che non sarà la prima vittima dirigenziale della stagione di Premier League – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 settembre 2022) Ilcercherà di tornare in vetta alla classifica della Premier League – almeno per 24 ore – quando sabato 3 settembre sera affronterà l’. I campioni hanno rifilato sei sconfitte al Nottingham Forest nel turno infrasettimanale, mentre la squadra di Steven Gerrard ha ceduto per 2-1 all’Arsenal, già in testa alla classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreSteven Gerrard può consolarsi con il fatto che non sarà la prima vittima dirigenziale della stagione di Premier League – ...

