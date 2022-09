Ascolti TV | Giovedì 1 settembre 2022. Basta un paio di baffi (14.5%) batte l’Amoroso a San Siro (12.1%), Dritto e Rovescio si conferma all’8.5%, ottimo il Nove con Una settimana da Dio (4.1%) (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessandra Amoroso - Tutto Accade a San Siro Nella serata di ieri, Giovedì 1 settembre 2022, su Rai1 Purché finisca bene – Basta un paio di baffi ha conquistato 2.205.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Alessandra Amoroso – Tutto Accade a San Siro ha incollato davanti al video 1.588.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post arriva a 556.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.149.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Grande Storia è seguito da 816.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori (8.5%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 654.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti segna ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessandra Amoroso - Tutto Accade a SanNella serata di ieri,, su Rai1 Purché finisca bene –undiha conquistato 2.205.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Alessandra Amoroso – Tutto Accade a Sanha incollato davanti al video 1.588.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post arriva a 556.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.149.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Grande Storia è seguito da 816.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori (8.5%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 654.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti segna ...

