Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 4a Giornata | quasi 1 milione per Sassuolo - Milan

SerieTvserie : Partite Serie A su Dazn: ecco gli ascolti dei singoli match della quarta giornata - tvblogit : Partite Serie A su Dazn: ecco gli ascolti dei singoli match della quarta giornata - LuigiVitaletti : Se vedi un film o una serie, o se ascolti una canzone, molto spazio viene riservato a emozioni e sentimenti. Anzi s… - giulia_dradi : @angela_stevie7 di scena presto da Terra Amara, la serie perderebbe un pò di ascolti, perché è anche grazie alla pr… - LORELLADELUCA2 : Gli ascolti non rendono affatto giustizia a questo piccolo gioiellino. Anche Burak ed Ilayda non fanno tantissima p… -

Nel Regno Unito laè stata trasmessa la scorsa primavera su Sky Max e glil'hanno premiata inducendo Sky Studios a confermarla per un'altra stagione.... ha ottenuto un ruolo ricorrente in 1923 , nuovo spin - off prequel di Yellowstone , laneo - western record didi Paramount+. A confermarlo è TVLine , senza aggiungere però altri ...I dati Auditel delle partite di Serie A di calcio trasmesse da Dazn. Nella quarta giornata (infrasettimanale) solo il Milan sopra il milione ...Ascolti del 1° settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 per la serie Purché finisca bene il film Basta un paio di baffi ha conquistato una media di 2.205.000 spettatori pari al 14,5% ...