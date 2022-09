Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Janja Garnbret domina la semifinale del Lead | esclusa Laura Rogora

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022)ha letteralmenteto lafemminile a Koper (Slovenia), sede questo week-end di un nuovo round didelper quanto riguarda la speciale disciplina del. La padrona di casa non ha avuto problemi davanti al proprio pubblico, unica a raggiungere la vetta della parete. Il 23enne, recentemente campionessa europea in quel di Monaco di Baviera (Germania), dovrà vedersela principalmente con Ai Mori, giapponese che questa sera ha saputo completare la prova in 45+. La ‘cima’ è stata sfiorata da parte della 18enne nativa di Ibaraki, molto competitiva sin dalle qualificazioni. Terza piazza per la coreana Chaehyun Seo (34+) davanti all’austriaca Jessica Pilz (32+), l’americana Brooke Rabaotou (32+), la slovena Mia Krampl (31+), la ...