Ariel Motor Company - Hipercar | la coupé elettrica con quattro motori e 1 200 CV

(Di venerdì 2 settembre 2022) Anche l'guarda al mondo delle sportive elettriche. Nota per le sue auto essenziali ed estreme conizzazioni Honda, la Casa inglese ha presentato la, unadestinata a essere prodotta in serie limitata. Il suo debutto potrebbe avvenire nell'arco dei prossimi due anni e oltre a essere la primadel marchio porterà anche un tetto fisso sulle teste dei clienti, abituati a veicoli quasi del tutto privi di protezioni contro gli agenti atmosferici. Fino a 1.197 CV coni. Caratterizzata da un design totalmente diverso rispetto ai modelliattuali, laadotta soluzioni tecniche innovative e promette prestazioni esaltanti grazie al mix ...

Anche l'Company guarda al mondo delle sportive elettriche. Nota per le sue auto essenziali ed estreme con motorizzazioni Honda, la Casa inglese ha presentato la Hipercar, una coupé destinata a ...... premio Best Modern Café Racer agli AMA's Vintage nel 2009 LE PIÙ BELLE DA PESARO Selezione del Registro Storico Benelli I SIDECAR Emozioni per due LE REGINE DEL VENTO A cura diClub ... La super elettrica da 1.196 CV per i track day, ecco Ariel Hipercar Ariel Hipercar è la prima elettrica del marchio, una vera supercar da 1.200 cavalli e soluzioni tecnologiche quasi fantascientifiche.