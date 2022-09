Argentina, uomo punta una pistola contro la vicepresidente Cristina Kirchner: “Ha sparato alla testa ma il colpo non è partito” (Di venerdì 2 settembre 2022) Una persona che punta una pistola alla testa di Cristina Kirchner mentre saluta la folla davanti a casa sua nel quartiere Recoleta di Buenos Aires. Un tentato omicidio, “l’incidente più grave da quando abbiamo recuperato la democrazia” nel 1983, lo ha definito il presidente argentino, Alberto Fernandez. L’uomo che ha mirato alla testa della vicepresidente Kirchner è stato subito arrestato, dopo essere stato bloccato dalla folla, come mostrano le immagini di diversi canali televisivi che hanno trasmesso la scena. “Le ha puntato la pistola verso la testa, ha sparato ma il colpo non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Una persona cheunadimentre saluta la folla davanti a casa sua nel quartiere Recoleta di Buenos Aires. Un tentato omicidio, “l’incidente più grave da quando abbiamo recuperato la democrazia” nel 1983, lo ha definito il presidente argentino, Alberto Fernandez. L’che ha miratodellaè stato subito arrestato, dopo essere stato bloccato dfolla, come mostrano le immagini di diversi canali televisivi che hanno trasmesso la scena. “Le hato laverso la, hama ilnon è ...

