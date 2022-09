Argentina, uomo punta pistola in faccia alla vicepresidente Cristina Kirchner: arrestato (Di venerdì 2 settembre 2022) In Argentina un uomo armato ha aggredito la vicepresidente Cristina Kirchner, puntandole una pistola in faccia mentre si stava dirigendo verso la sua abitazione a Buenos Aires. Kirchner era appena uscita dall’auto macchina quando è spuntata l’arma tra la folla dei sostenitori. Il presidente Alberto Fernandez ha parlato in tv di “tentato omicidio” e ha detto che “l’uomo ha premuto il grilletto ma la pistola non ha sparato”. Il tentato omicida è stato arrestato. “Ora la situazione deve essere analizzata dal nostro personale per cercare di capire il movente e le intenzioni di questa persona”, ha affermato il ministro per la Sicurezza Anìbal Fernàndez. Dalle prime indagini ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Inunarmato ha aggredito landole unainmentre si stava dirigendo verso la sua abitazione a Buenos Aires.era appena uscita dall’auto macchina quando è sta l’arma tra la folla dei sostenitori. Il presidente Alberto Fernandez ha parlato in tv di “tentato omicidio” e ha detto che “l’ha premuto il grilletto ma lanon ha sparato”. Il tentato omicida è stato. “Ora la situazione deve essere analizzata dal nostro personale per cercare di capire il movente e le intenzioni di questa persona”, ha affermato il ministro per la Sicurezza Anìbal Fernàndez. Dalle prime indagini ...

