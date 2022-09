Argentina: uomo punta pistola (carica) in faccia alla Kirchner. Arrestato (Di venerdì 2 settembre 2022) A Buenos Aires, in Argentina, un uomo è stato Arrestato per aver puntato un'arma contro la vicepresidente Cristina Kirchner nel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa. L'uomo, che ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) A Buenos Aires, in, unè statoper averto un'arma contro la vicepresidente Cristinanel momento in cui scendeva dmacchina per rientrare a casa. L', che ...

