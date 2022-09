Argentina | tenta di sparare alla Kirchner | ma la pistola si inceppa Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – L’atto è a Cristina, vicepresidente dell’. In forma classica: colpo di. Un colpo che, però, non parte. L’attoe lata L’arresto riguarda un uomo che, a Buenos Aires, ha attovita del vicepresidente Cristina, mentre la donna stava scendendo dsua automobile, come riporta Tgcom24. A confermare tutto è stato il ministro della sicurezza Anibal Fernandez. Sui media argentini si è diffusa l’immagine di una persona che miratesta del vicepresidente che esce dall’auto, nel quartiere Recoleta della capitale. L’uomo, in mezzofolla che ...