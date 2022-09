Argentina, punta pistola contro la vicepresidente Kirchner: arrestato (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha rivelato che l'uomo, un cittadino brasiliano, di 35 anni, 'ha premuto il grilletto' contro la 69enne 'ma il colpo non è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha rivelato che l'uomo, un cittadino brasiliano, di 35 anni, 'ha premuto il grilletto'la 69enne 'ma il colpo non è ...

Agenzia_Ansa : Argentina: punta pistola contro Cristina Kirchner, arrestato - America Latina - ANSA - fisco24_info : Argentina, uomo punta la pistola contro la vicepresidente Kirchner: arrestato: L’attentatore ha aspettato che l’esp… - AlbertoEnricoA2 : RT @LaStampa: Argentina, il momento in cui un uomo punta la pistola in faccia a Christine Kirchner - Gianga87 : Argentina: punta la pistola contro Cristina Kirchner, arrestato - Mondo - ANSA - LaStampa : Argentina, il momento in cui un uomo punta la pistola in faccia a Christine Kirchner -