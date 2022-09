(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Un uomo è statogiovedì dopo aver tentato di sparare aFernández de, vicepresidente ed ex presidente dell’, a bruciapelo fuori dalla sua casa a Buenos Aires. Un video diffuso da TNmostrasorridente mentre cammina accanto a una folla di persone, quando un uomounain faccia alla vicepresidente. L’aggressore è statodopo pochi secondi di confusione e panico. L’agenzia di stampa ufficiale, Télam, ha diffuso il nome dell’uomo, che risulta essere un cittadino brasiliano. Il ministero della Sicurezza argentino ha confermato che l’arma era unacon proiettili ...

Agenzia_Ansa : Argentina: punta pistola contro Cristina Kirchner, arrestato - America Latina - ANSA - infoitinterno : Argentina, uomo punta la pistola contro la vicepresidente Kirchner - Torrechannelit : Argentina – Punta la pistola contro la vicepresidente Kirchner: arrestato un uomo - fisco24_info : Argentina, uomo punta la pistola contro la vicepresidente Kirchner: arrestato: L’attentatore ha aspettato che l’esp… - AlbertoEnricoA2 : RT @LaStampa: Argentina, il momento in cui un uomo punta la pistola in faccia a Christine Kirchner -

Anche la Federcalcioha duramente condannato l'attacco, rilasciando un comunicato ufficiale: "La Federcalcioesprime il suo più forte ripudio per cià che è accaduto alla Vice ...Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha rivelato che l'uomo, un cittadino brasiliano, di 35 anni, 'ha premuto il grilletto' contro la 69enne 'ma il colpo non è ...La donna si è salvata perché l’arma si è inceppata. La solidarietà del presidente venezuelano Nicola Maduro Solo per un caso fortuito l’attentato nei confronti della vicepresidente dell’Argentina, Cri ...Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha rivelato che l'uomo, un cittadino brasiliano, di 35 anni, "ha premuto il grilletto" contro la 69enne ...