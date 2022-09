Argentina, punta pistola contro Cristina Kirchner: arrestato (Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo è stato arrestato giovedì dopo aver tentato di sparare a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente ed ex presidente dell'Argentina, a bruciapelo fuori dalla sua casa a Buenos Aires. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo è statogiovedì dopo aver tentato di sparare aFernández de, vicepresidente ed ex presidente dell', a bruciapelo fuori dalla sua casa a Buenos Aires. Un ...

