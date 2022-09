angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Presidente Fernández: 'E' ancora viva perché l'arma non ha sparato anche se è stato premuto il grilletto'. #Argentina #Kirch… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #CristinaKichner, uomo punta la pistola in faccia alla vicepresidente argentina - Adnkronos : Presidente Fernández: 'E' ancora viva perché l'arma non ha sparato anche se è stato premuto il grilletto'.… - s_t3fan0 : Punta la pistola in faccia alla vicepresidente argentina: preme il grilletto, ma l'arma fa cilecca?? - AndreaFer0223 : RT @Agenzia_Ansa: Argentina: punta pistola contro Cristina Kirchner, arrestato - America Latina - ANSA -

, il momento in cui un uomola pistola in faccia a Christine Kirchner L'uomo, che non ha sparato nonostante che l'arma fosse carica, si era avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla ...Pochi secondi che in breve hanno fatto il giro del mondo. Paura indove un uomo ha puntato una pistola in faccia alla vicepresidente Cristina Kirchner mentre quest'ultima tornava a casa. Era appena scesa dall'auto ed era diretta al portone della sua ...Momenti di terrore a Buenos Aires per la vicepresidente argentina Cristina Kirchner. Un uomo l’ha attesa davanti alla sua abitazione e mentre scendeva dall’auto le ha puntato contro una pistola, miran ...Pochi secondi che in breve hanno fatto il giro del mondo. Paura in Argentina dove un uomo ha puntato una pistola in faccia ...