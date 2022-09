Argentina, giovane brasiliano tenta di sparare a Cristina Kirchner ma la pistola si inceppa (video) (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è salvata miracolosamente la vicepresidente ed ex-presidente dell’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner da un tentativo di omicidio: un giovane di origini brasiliane, che è stato poi arrestato, le ha puntato una pistola automatica in fronte, a pochi centimetri dal viso, e ha premuto il grilletto ma l’arma, inspiegabilmente, ha fatto cilecca. E la Kirchner, che era circondata da una folla di persone, è stata subito protetta mentre il killer veniva bloccato. È accaduto tutto in pochi secondi. Nel video (qui sopra) diffuso da TN Argentina si vede la vicepresidente sorridente mentre cammina, fuori dalla sua casa a Buenos Aires, fra una folla di persone e un’auto, quando un uomo si materializza di fronte a lei e le punta una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è salvata miracolosamente la vicepresidente ed ex-presidente dell’Fernández deda untivo di omicidio: undi origini brasiliane, che è stato poi arrestato, le ha puntato unaautomatica in fronte, a pochi centimetri dal viso, e ha premuto il grilletto ma l’arma, inspiegabilmente, ha fatto cilecca. E la, che era circondata da una folla di persone, è stata subito protetta mentre il killer veniva bloccato. È accaduto tutto in pochi secondi. Nel(qui sopra) diffuso da TNsi vede la vicepresidente sorridente mentre cammina, fuori dalla sua casa a Buenos Aires, fra una folla di persone e un’auto, quando un uomo si materializza di fronte a lei e le punta una ...

SecolodItalia1 : Argentina, giovane brasiliano tenta di sparare a Cristina Kirchner ma la pistola si inceppa (video)… - GINA32451015 : RT @Valsusaoggi: VALSUSA: DONATO UN DRONE AL SOCCORSO ALPINO, IN RICORDO DELLA GIOVANE MARGHERITA BERIA D’ARGENTINA - Valsusaoggi : VALSUSA: DONATO UN DRONE AL SOCCORSO ALPINO, IN RICORDO DELLA GIOVANE MARGHERITA BERIA D’ARGENTINA - StatusSymbol2 : L'Argentina con un giovane Diego Maradona a Firenze. - Trinity180701 : @DBianco1969 @ClaudioZuliani Come puoi essere convinto che un ragazzo che gioca nell'Italia U21 possa essere meglio… -