Argentina: fallito l'attentato alla vicepresidente Cristina Kirchner (Di venerdì 2 settembre 2022) L'accaduto si è verificato giovedì sera, ore 21 locali (2 della notte in Argentina), nel quartiere di Recoleta, a Buenos Aires, quando Cristina Fernández de Kirchner stava rientrando a casa da un tribunale dove in questi giorni è in corso un processo in cui è imputata per corruzione. Davanti alla sua abitazione erano già presente una decina di persone per mostrare sostegno . Appena Kirchner si è avvicinata alla folla un uomo con il volto coperto ha cacciato una pistola e ha tentato di spararle. Non si capisce il motivo ma dalla pistola non è fuoriuscito alcun proiettile. Subito dopo il fallito attentato, il presidente dell'Argentina Alberto Fernández ha detto in una diretta televisiva che «Cristina è ancora viva ...

