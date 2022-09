Argentina, Cristina Kirchner scampa a un attentato: «La pistola non ha sparato» (Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo ha tentato di colpire alla testa la vicepresidente ed ex presidente Argentina davanti a casa ma il proiettile non è partito Leggi su corriere (Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo ha tentato di colpire alla testa la vicepresidente ed ex presidentedavanti a casa ma il proiettile non è partito

pauloteixeira13 : URGENTE: Cristina Kirchner, vice presidenta da Argentina, sofre tentativa de assassinato na Argentina esta noite. - repubblica : Argentina, ex presidente Cristina Kirchner si ritrova una pistola puntata in faccia da un uomo. 'Ha premuto il gril… - repubblica : Argentina, Cristina Kirchner: pistola puntata in faccia alla vicepresidente mentre rientra a casa - boborobo88 : Punta la pistola in faccia alla vicepresidente argentina: arrestato - ValeriaParella : RT @repubblica: Argentina, ex presidente Cristina Kirchner si ritrova una pistola puntata in faccia da un uomo. 'Ha premuto il grilletto, l… -