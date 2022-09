Argentina, Cristina Kirchner scampa a un attentato: «La pistola non ha sparato» (Di venerdì 2 settembre 2022) Arrestato l’aggressore, un brasiliano di 35 anni: ha tentato di colpire alla testa la vicepresidente ed ex presidente Argentina davanti a casa ma il proiettile non è partito Leggi su corriere (Di venerdì 2 settembre 2022) Arrestato l’aggressore, un brasiliano di 35 anni: ha tentato di colpire alla testa la vicepresidente ed ex presidentedavanti a casa ma il proiettile non è partito

