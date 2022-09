Argentina, chi è il 35enne brasiliano che ha tentato di uccidere Cristina Kirchner: i tatuaggi nazisti, i culti pagani e i precedenti penali (Di venerdì 2 settembre 2022) Trentacinque anni, brasiliano, con precedenti per porto abusivo di armi bianche e un interesse per il neonazismo e i culti pagani. È questo il profilo di Fernando André Sabag Montiel, l’uomo che nella serata di ieri, 1 settembre, ha tentato di assassinare la vicepresidente Argentina Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires, per poi essere bloccato dalla sicurezza della vicepresidente e arrestato dalla polizia. Secondo i dati a disposizione degli inquirenti, Sabag Montiel, classe 1987, vive stabilmente in Argentina dal 1998. Il 17 marzo 2021 era stato arrestato a Buenos Aires, mentre si trovava all’interno della sua auto priva di targa posteriore, per il possesso di un coltello lungo 35 centimetri. In quell’occasione aveva ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Trentacinque anni,, conper porto abusivo di armi bianche e un interesse per il neonazismo e i. È questo il profilo di Fernando André Sabag Montiel, l’uomo che nella serata di ieri, 1 settembre, hadi assassinare la vicepresidenteFernández dea Buenos Aires, per poi essere bloccato dalla sicurezza della vicepresidente e arrestato dalla polizia. Secondo i dati a disposizione degli inquirenti, Sabag Montiel, classe 1987, vive stabilmente indal 1998. Il 17 marzo 2021 era stato arrestato a Buenos Aires, mentre si trovava all’interno della sua auto priva di targa posteriore, per il possesso di un coltello lungo 35 centimetri. In quell’occasione aveva ...

inews__24 : ????Chi é l'uomo che ha attentato alla vita della vicepremier argentina #CristinaKirchner - Veraruizvirgin1 : RT @GenCar5: Nella pistola a centimetri dal viso di Cristina Fernández de Kirchner in #Argentina c'è tutto l'odio di classe, di genere, con… - GiuseppePepe10 : RT @GenCar5: Nella pistola a centimetri dal viso di Cristina Fernández de Kirchner in #Argentina c'è tutto l'odio di classe, di genere, con… - NellysM70989808 : RT @GenCar5: Nella pistola a centimetri dal viso di Cristina Fernández de Kirchner in #Argentina c'è tutto l'odio di classe, di genere, con… - Sanson538 : Chi è l'attentatore di Cristina Kirchner: i tatuaggi e i simboli legati al nazismo -