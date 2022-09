Argentina: attentato contro la vicepresidente Fernandez de Kirchner (Di venerdì 2 settembre 2022) In Argentina si è verificato un attentato contro la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. Un uomo ha puntato una pistola contro di lei nel tentativo di ucciderla, ma fortunatamente la pistola non ha sparato. attentato contro la vicepresidente dell’Argentina Fernandez de Kirchner: cos’è successo? Paura per la vicepresidente dell’Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. La vicepresidente Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 settembre 2022) Insi è verificato unlaCristinade. Un uomo ha puntato una pistoladi lei nel tentativo di ucciderla, ma fortunatamente la pistola non ha sparato.ladell’de: cos’è successo? Paura per ladell’Cristinade. La

