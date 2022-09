Argentina, attentato alla vice presidente: campionato sospeso (Di venerdì 2 settembre 2022) Paura in Argentina nella notte, l’attentato alla vice presidente Kirchner ha fatto scattare l’allarme e la Federcalcio ha deciso di sospendere il campionato Paura in Argentina nella notte, l’attentato alla vice presidente Kirchner ha fatto scattare l’allarme e la Federcalcio ha deciso di sospendere il campionato. Un uomo brasiliano le avrebbe puntato una pistola al volto e sparato, ma senza far partire il colpo nonostante l’arma fosse carica. Immediato il comunicato della Federcalcio. La nota: «La Federcalcio Argentina esprime il suo più forte ripudio per ciò che è accaduto alla vice ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Paura innella notte, l’Kirchner ha fatto scattare l’rme e la Federcalcio ha deciso di sospendere ilPaura innella notte, l’Kirchner ha fatto scattare l’rme e la Federcalcio ha deciso di sospendere il. Un uomo brasiliano le avrebbe puntato una pistola al volto e sparato, ma senza far partire il colpo nonostante l’arma fosse carica. Immediato il comunicato della Federcalcio. La nota: «La Federcalcioesprime il suo più forte ripudio per ciò che è accaduto...

ilpost : Un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner - Corriere : Argentina, Cristina Kirchner scampa a un attentato: «La pistola non ha sparato» - superpave : In Argentina l'opposizione macrista di destra sta accusando il presidente di strumentalizzare l'attentato alla vic… - infoitinterno : Argentina: fallito attentato contro la Vicepresidente Kirchner - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Una nuova #costituzione in #Cile? Fine mandato ONU per #MichelleBachelet ; #Argentina, attentato contro #CFK. Il #podcast… -

Papa Francesco: telegramma alla vicepresidente argentina Cristina Fernandez per l'attentato subito La vicepresidente dell'Argentina ha subito un attentato davanti a casa sua a Buenos Aires: un uomo è arrivato a meno di un metro da lei e ha tentato di spararle con una pistola in faccia, ma ... TG FLASH BYOBLU24 - 2 SETTEMBRE 2022 - EDIZIONE 13:30 L'EMA approva i vaccini "aggiornati". Attentato alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner. Queste alcune notizie del TG Flash di Byoblu. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 2 SETTEMBRE 2022 - EDIZIONE 13:30 proviene da ByoBlu - La TV dei ... Argentina: fallito attentato contro la Vicepresidente Kirchner. Cancellate alcune partite Un pregiudicato brasiliano tenta di sparare in faccia a Cristina Fernández de Kirchner, ma l'arma si inceppa. Il presidente Alberto Fernández: «Il più grave atto dalla fine della dittatura». L'Afa rin ... Argentina, Cristina de Kirchner scampa a un attentato: chi è l’uomo che ha tentato di ucciderla Cristina de Kirchner, vicepresidente argentina, è viva per miracolo dopo un attentato fuori dalla sua casa a Buenos Aires. La vicepresidente dell'ha subito undavanti a casa sua a Buenos Aires: un uomo è arrivato a meno di un metro da lei e ha tentato di spararle con una pistola in faccia, ma ...L'EMA approva i vaccini "aggiornati".alla vicepresidenteCristina Kirchner. Queste alcune notizie del TG Flash di Byoblu. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 2 SETTEMBRE 2022 - EDIZIONE 13:30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...Un pregiudicato brasiliano tenta di sparare in faccia a Cristina Fernández de Kirchner, ma l'arma si inceppa. Il presidente Alberto Fernández: «Il più grave atto dalla fine della dittatura». L'Afa rin ...Cristina de Kirchner, vicepresidente argentina, è viva per miracolo dopo un attentato fuori dalla sua casa a Buenos Aires.