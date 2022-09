Arbitri Serie A: le designazioni per la 5a giornata di campionato (Di venerdì 2 settembre 2022) L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 5a giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 5a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00 DOVERI ALASSIO – TEGONI IV: AYROLDI VAR: AURELIANO AVAR: MONDIN MILAN – INTER Sabato 3/09 h. 18.00 CHIFFI MELI – PERETTI IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGANESSI LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h.20.45 SOZZA ROCCA – VONO IV: SERRA VAR: FABBRI AVAR: RANGHETTI CREMONESE – SASSUOLO h. 12.30 PAIRETTO MASTRODONATO – COLAROSSI IV: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’AIA ha diramato learbitrali per la 5adi, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italianaha reso note learbitrali per la 5adiA, primo turno infrasettimanale della stagione. FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00 DOVERI ALASSIO – TEGONI IV: AYROLDI VAR: AURELIANO AVAR: MONDIN MILAN – INTER Sabato 3/09 h. 18.00 CHIFFI MELI – PERETTI IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGANESSI LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h.20.45 SOZZA ROCCA – VONO IV: SERRA VAR: FABBRI AVAR: RANGHETTI CREMONESE – SASSUOLO h. 12.30 PAIRETTO MASTRODONATO – COLAROSSI IV: ...

