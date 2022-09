Ammanetta l’amante a letto | ma perde la chiave delle manette Finisce male

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) Giochino erotico. Siamo a Winterthur, comune di 110 anime del Canton Zurigo, in Svizzera, dove una coppia di amanti, molto focosa e in vena di sperimentare qualcosa di nuovo, ha dovuto chiamare la polizia per chiedere aiuto. Nonostante l’uomo avesse chiesto agli agenti di polizia di essere discreti, la notizia è diventata di pubblico dominio e ha fatto il giro del web, tra commenti e battute. Come detto, il fatto è accaduto nella cittadina svizzera di Winterthur, nell’appartamento della donna, e risale a qualche settimana fa. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna, la sua amante. I due si sono dati appuntamento a casa della donna e per dare un po’ di pepe alla performance sessuale, la focosa amante ha deciso dire l’uomo alla testiera del. Giochino erotico ...