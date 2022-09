Amici 21, Serena Carella via dall'Italia: il gesto del fidanzato Albe (Di venerdì 2 settembre 2022) Durante la finale di Amici 21 Serena Carella ha vinto una borsa di studio a New York. La ballerina trascorrerà un anno presso la Ailey School gratuitamente e apprenderà tutti gli stili di danza, dal classico al modern. Per la fidanzata di Albe si tratta di una grande opportunità per la sua carriera professionale anche se dovrà fare a meno dei suoi affetti più cari. Questa lontananza metterà a dura prova l'amore tra Serena Carella e Albe: riusciranno a superare questo enorme ostacolo? Il giorno della partenza è arrivato: in queste ore la ragazza si trova in viaggio per la Grande Mela. Albe e Serena Carella: il saluto dei fidanzati poco prima della partenza Con il sorriso sul volto Albe ha salutato la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 settembre 2022) Durante la finale di21ha vinto una borsa di studio a New York. La ballerina trascorrerà un anno presso la Ailey School gratuitamente e apprenderà tutti gli stili di danza, dal classico al modern. Per la fidanzata disi tratta di una grande opportunità per la sua carriera professionale anche se dovrà fare a meno dei suoi affetti più cari. Questa lontananza metterà a dura prova l'amore tra: riusciranno a superare questo enorme ostacolo? Il giorno della partenza è arrivato: in queste ore la ragazza si trova in viaggio per la Grande Mela.: il saluto dei fidanzati poco prima della partenza Con il sorriso sul voltoha salutato la ...

