Allegri vara il turnover | “Tra 72 ore siamo a Parigi”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 2 settembre 2022) Fiorentina-Juventus,ildopo la facile vittoria sullo Spezia. Una Juve equilibrata che soddisfa il tecnico bianconero. "Ci mancano Pogba e Chiesa, guardiamo le cose reali, a fine stagione si darà un giudizio, anche perché ci sono sempre gli imprevisti da gestire. Non serve dire ora che la Juve è meglio di Inter e Milan, bisogna lavorare. Però sono soddisfatto, quando crei una rosa devi cercare di equilibrarla nei ruoli. All`inizio della stagione avevamo l`obiettivo di tenere i giovani e ciriusciti. Sono stati cambiati i giocatori ma per questioni di caratteristiche. È difficile dare un voto al mercato, però la società ha lavorato molto sia in entrata sia in uscita, sono arrivati i giocatori che volevamo". La sorpresa dell`ultimo giorno è stata la partenza di Zakaria, arrivato a gennaio ...