Allegri: «La Juve ha lavorato bene sul mercato, stranamente stamattina c’era un posto vuoto in lista Champions» (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla vigilia di Fiorentina-Juventus, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco un resoconto da Tuttomercatoweb.com. Quella di domani è la partita più difficile finora? “La partita di domani è la più difficile. È sempre Fiorentina-Juve, son partite difficili da giocare. Ho visto anche le partite della Salernitana, è una buona squadra e sarà difficile anche quella. Bisogna pensare una alla volta, domani sarà importante fare risultato”. Paredes può giocare dall’inizio? “La formazione devo ancora deciderla. Magari la sapete prima voi di me…”. Un bilancio del mercato? “Voto difficile dirlo, la società ha lavorato molto bene sia in entrata che in uscita. Son rimasti i giovani, che all’inizio della stagione era un obiettivo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla vigilia di Fiorentina-ntus, il tecnico bianconero, Massimiliano, ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco un resoconto da Tuttoweb.com. Quella di domani è la partita più difficile finora? “La partita di domani è la più difficile. È sempre Fiorentina-, son partite difficili da giocare. Ho visto anche le partite della Salernitana, è una buona squadra e sarà difficile anche quella. Bisogna pensare una alla volta, domani sarà importante fare risultato”. Paredes può giocare dall’inizio? “La formazione devo ancora deciderla. Magari la sapete prima voi di me…”. Un bilancio del? “Voto difficile dirlo, la società hamoltosia in entrata che in uscita. Son rimasti i giovani, che all’inizio della stagione era un obiettivo ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Allegri, ora è la tua #Juve ??#Toro, solita storia: incompiuto e ko ??#Acerbi a… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - forumJuventus : GdS: 'Miretti, dalla C con l'U23 a pupillo di Allegri. Nella partita contro la Roma per 60’ è stato protagonista,… - sci_simone : RT @FBiasin: Se anche #Arthur al Liverpool dovesse diventare il nuovo Gerrard non significa che la Juve non abbia fatto una buona cosa a pi… - napolista : #Allegri: «La Juve ha lavorato bene sul mercato, stranamente stamattina c’era un posto vuoto in lista Champions» I… -