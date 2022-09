Allegri: 'Di Maria ha recuperato. Bonucci? Forse me lo tengo per Parigi' (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

juventusfc : ?? Allegri: «Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare doman… - EnricoTurcato : Vlahovic Zakaria Gatti Pogba Di Maria Bremer Kostic Milik #Paredes Da gennaio ad oggi la #Juventus ha totalmente… - juventusfc : Allegri: «@bonucci_leo19 non sarà convocato perché non è ancora al meglio: lui è un giocatore importantissimo e ho… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Allegri: 'Rabiot infortunato! #Milik, Vlahovic, #Paredes, Bonucci, Di Maria, Chiesa, Pogba...' ? - sportli26181512 : Allegri: “Di Maria ha recuperato. Bonucci? Forse me lo tengo per Parigi”: Allegri: “Di Maria ha recuperato. Bonucci… -

Allegri: 'Di Maria ha recuperato. Bonucci Forse me lo tengo per Parigi' Paredes giocherà 'La formazione devo ancora deciderla' dice Massimiliano Allegri alla vigilia ... Di Maria non è al 100%, ma sta meglio e può giocare: 45' o 60' vedremo. Domani mancherà Rabiot per un ... Juventus, Allegri a sorpresa: 'Domani non ci sarà'. Vlahovic out Ci penserò' Juventus, le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia di Fiorentina - Juve, Max Allegri ha toccato diversi argomenti. Ecco le sue parole: Juventus, Allegri: "Abbiamo lavorato bene sul mercato" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Juventus, Allegri a sorpresa: “Domani non ci sarà”. Vlahovic out Ci penserò” Juventus, le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia di Fiorentina-Juve, Max Allegri ha toccato diversi a ... Paredes giocherà 'La formazione devo ancora deciderla' dice Massimilianoalla vigilia ... Dinon è al 100%, ma sta meglio e può giocare: 45' o 60' vedremo. Domani mancherà Rabiot per un ...Juventus, le parole di Maxalla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia di Fiorentina - Juve, Maxha toccato diversi argomenti. Ecco le sue parole:Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Juventus, le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia di Fiorentina-Juve, Max Allegri ha toccato diversi a ...