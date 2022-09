Allarme terrorismo | evacuato l’aeroporto | l’allerta è massima

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Un bagaglio lasciato incustodito ha fatto lanciare l’agli addetti alla sicurezze del. La struttura è stata evacuata in pochi minuti e la polizia è intervenuta sul luogo: ecco che cosa è successo. Nel corso della storia sono stati frequenti gli attacchi terroristici che hanno colpito numerosi luoghi. I gruppi spesso attaccano senza preavviso e all’improvviso, quando meno le persone si aspettano che arrivi. Proprio per questo motivoè molto alta, soprattutto dopo l’11 settembre 2001. Nelle ultime oredi una delle capitali europee ha tremato ed ha provocato panico e sconcerto. fonte foto: AdobeStockNon è la prima volta che parliamo di attacchi terroristici che, come la storia ci insegna, prendendo di mira località turistiche, snodi di ...