Alla fine l'ha fatto. Putin chiude il gas e inguaia l'Europa (Di venerdì 2 settembre 2022) Ferma il Nord Stream a data da destinarsi per un presunto guasto. I paesi europei, compresa l'Italia, sono costretti a razionare, gli stoccaggi da soli non bastano. La Ue prepara la contromossa: più risparmi e un tetto ai ricavi delle società energetiche Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 settembre 2022) Ferma il Nord Stream a data da destinarsi per un presunto guasto. I paesi europei, compresa l'Italia, sono costretti a razionare, gli stoccaggi da soli non bastano. La Ue prepara la contromossa: più risparmi e un tetto ai ricavi delle società energetiche

matteosalvinimi : Ministro, prima di commentare sarebbe utile leggere. Noi proponiamo, come in Francia, di permettere a tutti l’acces… - OfficialASRoma : Matic per Tammy ?? E alla fine arriva Dybala ?? #ASRoma - fattoquotidiano : E alla fine Berlusconi è sbarcato – sul serio! – su TikTok. Lo ha fatto alla maniera di un vecchio e stanco signore… - serenadominici0 : RT @meryHL13: Lui alla fine si siede e guarda bruciare il suo passato perché non lo condiziona più come prima perché lui non è come prima - InfinitoIsacco : RT @Ariel48536344: Ma possibile che il trattamento riservato al #MoVimento5Stelle e a #Conte dal @Tg1Rai sia sempre lo stesso?!? ??????Ci pren… -