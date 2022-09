Alex Balbo e Michela Bono sono ancora sposati o hanno divorziato? La scelta a Matrimonio a Prima Vista (Di venerdì 2 settembre 2022) Ultima puntata della sesta stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia disponibile oggi 2 settembre 2022 su Discovery Plus e gran finale per due delle coppie protagonista del programma. Come saprete infatti, per la Prima volta nella storia, una delle tre coppie partecipanti è stata “eliminata” dagli esperti. Alex Balbo e Michela Bono invece, sono arrivati fino alla fine e hanno avuto modo di raccontare agli esperti quello che è stato il loro percorso durato 4 settimane dopo il primo incontro al buio e il Matrimonio a Prima Vista. Grande curiosità per la scelta finale della coppia: Alex e Michela alla fine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Ultima puntata della sesta stagione diItalia disponibile oggi 2 settembre 2022 su Discovery Plus e gran finale per due delle coppie protagonista del programma. Come saprete infatti, per lavolta nella storia, una delle tre coppie partecipanti è stata “eliminata” dagli esperti.invece,arrivati fino alla fine eavuto modo di raccontare agli esperti quello che è stato il loro percorso durato 4 settimane dopo il primo incontro al buio e il. Grande curiosità per lafinale della coppia:alla fine ...

BigFabi_ : “vedi che ancora non capisci che siamo in due?” alex balbo si sta evolvendo. alex balbo si è evoluto in alex balboa #MatrimonioAPrimaVista -