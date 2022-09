Alessia Pifferi, l’analisi delle chat della mamma della piccola Diana: “Per lei la bimba era un peso” (Di venerdì 2 settembre 2022) Voleva “sentirsi libera”, senza quel “peso di essere una ragazza madre”. Sono alcune delle frasi estrapolate dagli investigatori della Squadra mobile dalle chat sul cellulare di Alessia Pifferi, la madre della piccola di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata abbandonata per quasi una settimana nella casa di Ponte Lambro a Milano. Per lei Diana era “un peso”, per cui preferiva stare senza la figlia, “così respirava”. Frasi inaudite per una madre, eppure confermate dalla stessa 37enne fin dai primi interrogatori successivi al tragico ritrovamento a fine luglio scorso del corpicino di Diana, riversa su un lettino priva di vita nella loro abitazione al primo piano di ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Voleva “sentirsi libera”, senza quel “di essere una ragazza madre”. Sono alcunefrasi estrapolate dagli investigatoriSquadra mobile dallesul cellulare di, la madredi 18 mesi morta di stenti dopo essere stata abbandonata per quasi una settimana nella casa di Ponte Lambro a Milano. Per leiera “un”, per cui preferiva stare senza la figlia, “così respirava”. Frasi inaudite per una madre, eppure confermate dalla stessa 37enne fin dai primi interrogatori successivi al tragico ritrovamento a fine luglio scorso del corpicino di, riversa su un lettino priva di vita nella loro abitazione al primo piano di ...

