Alessia Pifferi, la figlia Diana era 'un peso': la tragica scoperta dalle chat della mamma (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessia Pifferi pensava che sua figlia Diana fosse un 'peso'. La madre della bambina morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata per una settimana nella casa di Ponte Lambro ( Milano ), ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022)pensava che suafosse un ''. La madrebambina morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata per una settimana nella casa di Ponte Lambro ( Milano ), ...

