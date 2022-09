Alessia Pifferi, analizzate le chat del telefonino. Ecco cosa diceva della bimba (Di venerdì 2 settembre 2022) morta di stenti mentre lei era in vacanza Sono state analizzate le chat del telefonino di Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana, morta di stenti dopo essere stata abbandonata dalla madre per una settimana. Durante l’interrogatorio, Alessia Pifferi aveva parlato della piccola come di un “peso”, che non le permetteva di essere libera, così aveva deciso di lasciarla sola per provare la «sensazione di essere libera, finalmente sollevata per un po’ dal peso di essere una ragazza madre». Leggi anche: BRINDISI, OMICIDIO-SUICIDIO: DONNA UCCISA A COLPI DI FUCILE DALL’EX CHE SI È POI SUICIDATO Il contenuto della chat del telefonino confermerebbero le sue parole. Inoltre, emergerebbe ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022) morta di stenti mentre lei era in vacanza Sono stateledeldi, la madrepiccola Diana, morta di stenti dopo essere stata abbandonata dalla madre per una settimana. Durante l’interrogatorio,aveva parlatopiccola come di un “peso”, che non le permetteva di essere libera, così aveva deciso di lasciarla sola per provare la «sensazione di essere libera, finalmente sollevata per un po’ dal peso di essere una ragazza madre». Leggi anche: BRINDISI, OMICIDIO-SUICIDIO: DONNA UCCISA A COLPI DI FUCILE DALL’EX CHE SI È POI SUICIDATO Il contenutodelconfermerebbero le sue parole. Inoltre, emergerebbe ...

