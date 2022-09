Alessia Mancini, il selfie finisce male: cade in acqua, la reazione del marito Flavio Montrucchio (che riprende tutto) (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessia Mancini e Flavio Montrucchio stanno trascorrendo la fine delle vacanze estive alle Maldive, ma la showgirl ha mostrato il backstage di un book fotografico finito male: perde l’equilibrio e cade in piscina. La reazione del marito è esilarante. Un piccolo incidente di percorso per Alessia Mancini. La showgirl si è concessa una vacanza alle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 settembre 2022)stanno trascorrendo la fine delle vacanze estive alle Maldive, ma la showgirl ha mostrato il backstage di un book fotografico finito: perde l’equilibrio ein piscina. Ladelè esilarante. Un piccolo incidente di percorso per. La showgirl si è concessa una vacanza alle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

