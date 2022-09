Al posto suo: trama, storia vera, cast e dove è stato girato il film della serie Purché finisca bene (Di venerdì 2 settembre 2022) Al posto suo è il film che fa parte della serie di Purché finisca bene della Rai. Al centro non c’è una storia vera ma vengono raccontate le vicende dei rider, ossia la realtà di coloro che lavorano su mezzi a due ruote per fare consegne a domicilio. Al posto suo: trama Al posto suo rientra nella serie di film di Purché finisca bene arrivato alla quarta stagione. I protagonisti sono il severo manager Damiano e il rider Chicco (interpretati entrambi da Alessandro Tiberi). Sono fratelli gemelli, tuttavia, a causa delle loro divergenze caratteriali e delle loro vite separate, non si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Alsuo è ilche fa partediRai. Al centro non c’è unama vengono raccontate le vicende dei rider, ossia la realtà di coloro che lavorano su mezzi a due ruote per fare consegne a domicilio. Alsuo:Alsuo rientra nelladidiarrivato alla quarta stagione. I protagonisti sono il severo manager Damiano e il rider Chicco (interpretati entrambi da Alessandro Tiberi). Sono fratelli gemelli, tuttavia, a causa delle loro divergenze caratteriali e delle loro vite separate, non si ...

