Al G7 Biden mette un tetto al prezzo del petrolio russo. E Putin? Chiude il gas all'Europa (Di venerdì 2 settembre 2022) Ipotesi: dai 40 ai 60 dollari al barile a partire da dicembre (greggio) e da febbraio (raffinato). I russi si scatenano solo sull'Ue, dipendente dal loro oro nero. Medvedev: "Come col gas, lo tagliamo". Cina e India non si allineano all'Occidente

