(Di venerdì 2 settembre 2022) Incredibile ma vero. Fuor d’opera hard aldi, quaranta anni di carriera canora dedicata ai bambini e alle indimenticabile sigle dei cartoni. Nel bel mezzo dello show unsi èto nudoildi piazza Rossellini a Ladispoli. Davanti a una pubblico di famiglie e ragazzini, accorsi ad applaudire la beniamina dei piccoli. Per ascoltare spensierati e canticchiare “Occhi di gatto” e altre popolari sigle per bambini. Aldirello di un“C’è un uomo nudo, lo abbiamo anche fotografato: intervenite, presto”, a dare l’allarme due ragazze sconcertate. Nell’area del...

Corriere : Caos al concerto di Cristina D’Avena: 65enne molesta le fan, gli agenti lo salvano dal linciaggio - SecolodItalia1 : Al concerto di Cristina D’Avena un maniaco si spoglia sotto il palco e molesta le fan - infoitcultura : Ladispoli, concerto di Cristina D'Avena: cambia la viabilità in centro - infoitcultura : Roma, si spoglia e molesta fan al concerto di Cristina D'Avena - gazzettaparma : Choc al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli. 65enne si spoglia e molesta le fan, salvato dal linciaggio dagli… -

Al di là dello spiacevole accaduto, ildiD'Avena era comunque proseguito regolarmente.Ph: Niccolò Caranti/Wikimedia Era nudo aldiD'Avena a Ladispoli, ma mostrare i genitali non sarebbe bastato: un 65enne si è inserito tra il pubblico della cantante delle sigle dei cartoni animati e ha cominciato a molestare ...Choc al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli, località sul litorale romano. Un uomo di 65 anni ha iniziato a ballare completamente nudo, pantaloni calati e genitali ben in vista… Leggi ...Arrestato dalla polizia, è stato portato in commissariato per le formalità di rito e successivamente denunciato in stato di libertà. A dare l’allarme sono state due sorelle, una delle quali, di 40 ann ...