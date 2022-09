(Di venerdì 2 settembre 2022) Nell'attesa che domani scendano in campo il Bayern Monaco e l'Union Berlino (confronto diretto nella capitale tedesca, alle ore 15,30), ilsi prende il primato assoluto della ...

IlCavMilanista : @Maldi___ @wazzaCN L'unica presa peggiore del Salisburgo in terza fascia era il Borussia Dortmund - glooit : Al Borussia Dortmund basta Reus, è capolista per una notte leggi su Gloo - Manu83449580 : RT @alessioporcubv: Comunque, credo che Bellingham abbia preso molto seriamente il suo nuovo ruolo al Borussia Dortmund dopo l'addio di Haa… - _mmire : RT @alessioporcubv: Comunque, credo che Bellingham abbia preso molto seriamente il suo nuovo ruolo al Borussia Dortmund dopo l'addio di Haa… - alessioporcubv : Comunque, credo che Bellingham abbia preso molto seriamente il suo nuovo ruolo al Borussia Dortmund dopo l'addio di… -

TUTTO mercato WEB

(Germania) - Ilbatte 1 - 0 l' Hoffenheim nell'anticipo della 5ª giornata di Bundesliga . Il match del ' Signal Iduna Park ' porta la firma illustre del capitano giallonero, Marco Reus : il ...Nell'attesa che domani scendano in campo il Bayern Monaco e l'Union Berlino (confronto diretto nella capitale tedesca, alle ore 15,30), ilsi prende il primato assoluto della Bundesliga. I gialloneri di Edin Terzic, sul terreno amico del Signal Iduna Park, nell'anticipo della 5/a giornata di campionato, hanno battuto ... Bundesliga, al Borussia Dortmund basta Reus: 1-0 all'Hoffenheim, primato momentaneo (ANSA) - ROMA, 02 SET - Nell'attesa che domani scendano in campo il Bayern Monaco e l'Union Berlino (confronto diretto nella capitale tedesca, ...Al 'Signal Iduna Park' i gialloneri padroni di casa raggiungono il primo posto in attesa del big match tra Union Berlino e Bayern Monaco ...