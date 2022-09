Agenti della Polizia aggrediti a Napoli dopo aver fermato motociclista: vigile in ospedale (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alcuni Agenti appartenenti al reparto Motociclisti del Gruppo intervento territoriale della Polizia municipale di Napoli sono stati aggrediti durante un servizio di Polizia stradale interforze con la Polizia di Stato in Piazza Bovio. Gli Agenti sono stati aggrediti in modo violento dopo aver fermato il conducente di un motoveicolo ed a seguito della contestazione di numerose violazioni amministrative che hanno determinato tra l’altro il ritiro della patente di guida. Uno degli Agenti ha subito lesioni tali da costringerlo alle cure mediche in ospedale. L’uomo, di 52 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Alcuniappartenenti al reparto Motociclisti del Gruppo intervento territorialemunicipale disono statidurante un servizio distradale interforze con ladi Stato in Piazza Bovio. Glisono statiin modo violentoil conducente di un motoveicolo ed a seguitocontestazione di numerose violazioni amministrative che hanno determinato tra l’altro il ritiropatente di guida. Uno degliha subito lesioni tali da costringerlo alle cure mediche in. L’uomo, di 52 ...

