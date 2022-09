Afghanistan, parla l’ambasciatore italiano (Di venerdì 2 settembre 2022) l’ambasciatore d’italia in Afghanistan, Vittorio Sandalli, ha fatto con l’ANSA il punto a dodici mesi dal ritorno dei talebani a Kabul, come relaziona il Giornale Diplomatico . La situazione per la popolazione afghana è molto preoccupante: oltre il 50% ha necessità di aiuti umanitari e il 97% si avvicina ormai a essere sotto la soglia di povertà. Ma allo stesso tempo il Governo de facto non ha fatto alcun tipo di apertura. Anzi, si è assistito a una regressione progressiva riguardo alla negazione dei diritti delle donne, della libertà di espressione. E non si vedono prospettive per un assetto inclusivo delle diverse etnie e minoranze religiose del Paese, con continui episodi di vendette nei confronti di ex appartenenti alla Repubblica». In sostanza, si registra «una regressione sia sul piano politico che nelle condizioni della popolazione», ha detto il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022)d’italia in, Vittorio Sandalli, ha fatto con l’ANSA il punto a dodici mesi dal ritorno dei talebani a Kabul, come relaziona il Giornale Diplomatico . La situazione per la popolazione afghana è molto preoccupante: oltre il 50% ha necessità di aiuti umanitari e il 97% si avvicina ormai a essere sotto la soglia di povertà. Ma allo stesso tempo il Governo de facto non ha fatto alcun tipo di apertura. Anzi, si è assistito a una regressione progressiva riguardo alla negazione dei diritti delle donne, della libertà di espressione. E non si vedono prospettive per un assetto inclusivo delle diverse etnie e minoranze religiose del Paese, con continui episodi di vendette nei confronti di ex appartenenti alla Repubblica». In sostanza, si registra «una regressione sia sul piano politico che nelle condizioni della popolazione», ha detto il ...

