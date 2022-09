Afghanistan, esplosione in una moschea di Herat. Ucciso l’imam vicino ai talebani. Lo Stato Islamico rivendica l’attacco (Di venerdì 2 settembre 2022) Un’esplosione è avvenuta questa mattina nella moschea Guzargah nella città occidentale di Herat in Afghanistan, durante la preghiera del venerdì. Il bilancio dell’esplosione avvenuta per mano di un attentatore suicida, è di almeno 18 morti e 21 feriti. Nell’attentato è rimasto Ucciso anche l’imam Mujib Rahman Ansari, celebre per essere Stato uno dei primi ad utilizzare la bandiera talebana durante i suoi sermoni, dopo il ritorno al potere degli studenti coranici, e per averli sostenuti con forza apertamente. Secondo Al Jazeera, l’attacco è avvenuto mentre il religioso salutava un gruppo di fedeli, tra cui si nascondeva il kamikaze che, secondo testimoni, si sarebbe fatto esplodere proprio nell’attimo in cui si apprestava a baciare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Un’è avvenuta questa mattina nellaGuzargah nella città occidentale diin, durante la preghiera del venerdì. Il bilancio dell’avvenuta per mano di un attentatore suicida, è di almeno 18 morti e 21 feriti. Nell’attentato è rimastoancheMujib Rahman Ansari, celebre per essereuno dei primi ad utilizzare la bandiera talebana durante i suoi sermoni, dopo il ritorno al potere degli studenti coranici, e per averli sostenuti con forza apertamente. Secondo Al Jazeera,è avvenuto mentre il religioso salutava un gruppo di fedeli, tra cui si nascondeva il kamikaze che, secondo testimoni, si sarebbe fatto esplodere proprio nell’attimo in cui si apprestava a baciare la ...

